【即納&大特価】 【激レア】M1400BA USA 26.5cm スニーカー

ニューバランスM1400BA 26.5cm

J.CREWコラボ限定品で、購入した店舗の店員いわく、日本で300足ほどしかないレアな商品です。

数年前にレアなスニーカーを仕入れるセレクトショップで購入しました。

ソールがオレンジのラバーでできていて珍しいです。

これを履いて靴屋に行くと「珍しいのを履いてますね」と店員さんに注目され、外では同じ靴を履いている方には会ったことがありません。

人と被りたくないという通な方にオススメです。

普段は26cmを履いているのですが、26.5cmしか在庫がなかったため購入しましたが、私には少し大きくあまり着用しないため、とても気に入っていますが出品いたします。

着用回数は5回もありません。

とても大切に着用しており、絶対に雨が降らない日に、屋内施設に出かけるときのみ履いていました。

ソールの加水分解はありません。

私と同じように大切に履いてくださる方にご購入いただけると嬉しいです。

ご検討よろしくお願いします。

カラー···グリーン

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

メインカラー···グリーン

人気モデル···new balance 1400

スニーカー型···ローカット(Low)

メインカラー···グリーン

人気モデル···new balance 1400

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能/素材···別注、USA製、スエード

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

