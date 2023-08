若者の大愛商品 aethos specialized comp タイヤ付き 純正ホイール パーツ

スペシャライズドのAethos compの純正ホイールです。

新型105のモデルもリリースされましたがこちらはSRAM RIVAL ETAP 12sのものになります。

<フロントホイール>

DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples

<リアホイール>

DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples

<フロントタイヤ>

Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm

<リアタイヤ>

Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm

<チューブ>

Presta, 48mm valve

※スペシャライズドwebサイトより

昨年の8月に完成車を新車で購入しまして、当時行われていたキャンペーンのキャッシュバックを利用してショップでカーボンホイールに交換してもらいました。

ホイールは取り寄せになったので一度純正ホイールのまま自走で帰宅。引き取りも自走で行きましたので、このホイールで走行したのはほぼそのショップとの1往復のみ(30km程度)です。

取り外してもらったこのホイールはそのまま自室で保管していましたが、利用する予定が全くないのでこちらに出品することにいたしました。

以上のような経緯ですが、ほとんど利用していないとはいえあくまで中古品であることをご理解の上ご検討いただければ幸いです。

出品内容は写真に写っているものが全てです。

商品の情報 ブランド スペシャライズド 商品の状態 未使用に近い

