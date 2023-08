★大神秘博物館◇第3集

◇ノーマル・コンプ★

12種セット

南館3階展示室

★大神秘博物館◇第3集◇ノーマル・コンプ★12種セット



◆大神秘博物館 第3集

南館3階展示室

◆MEDICOM TOY メディコム・トイ

◆ノーマル・コンプ12種セット

01 - ヴィマーナ飛行車

02 - パレンケ王のレリーフ

翡翠の仮面つき

03 - アダムスキー型UFO

04 - キャトル

ミューティレーションされた牛

05 - ジャッカーロープ

06 - オウルマン

07 - 河童のミイラ

08 - U-28のみたもの

09 - 腐った首長竜

10 - 毒鳥ピトフーイ

11 - 野人

12 - 方舟

◆各袋未開封

「09 - 腐った首長竜」のみ開封済です

◆各解説カード付属

◆元箱1個付属

◆チェックリスト5枚付属

◆中古で入手した物です

★各袋未開封ですが

「09 - 腐った首長竜」のみ開封済です

★製造当初からの色ムラ、スレ、

小キズ等はご容赦願います

★各カードにスレ、キズ、

角打ち等のイタミがあります

★各チェックリストにスレ、キズ、

角打ち等のイタミがあります

◆経年していますので多少の劣化は

ご容赦願います

◆不明点は必ず質問して下さい

◆プロフィールもご覧下さい

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★大神秘博物館◇第3集 ◇ノーマル・コンプ★ 12種セット 南館3階展示室◆大神秘博物館 第3集 南館3階展示室◆MEDICOM TOY メディコム・トイ◆ノーマル・コンプ12種セット 01 - ヴィマーナ飛行車 02 - パレンケ王のレリーフ 翡翠の仮面つき 03 - アダムスキー型UFO 04 - キャトル ミューティレーションされた牛 05 - ジャッカーロープ 06 - オウルマン 07 - 河童のミイラ 08 - U-28のみたもの 09 - 腐った首長竜 10 - 毒鳥ピトフーイ 11 - 野人 12 - 方舟◆各袋未開封 「09 - 腐った首長竜」のみ開封済です ◆各解説カード付属◆元箱1個付属◆チェックリスト5枚付属 ◆中古で入手した物です ★各袋未開封ですが 「09 - 腐った首長竜」のみ開封済です ★製造当初からの色ムラ、スレ、 小キズ等はご容赦願います ★各カードにスレ、キズ、 角打ち等のイタミがあります ★各チェックリストにスレ、キズ、 角打ち等のイタミがあります ◆経年していますので多少の劣化は ご容赦願います◆不明点は必ず質問して下さい◆プロフィールもご覧下さい

