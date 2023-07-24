優れた品質 SONYノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 シルバー ヘッドフォン

タイプ···オーバーヘッド

SONY モニターヘッドホン MDR-CD900ST(美品)

接続タイプ···ワイヤレス・有線(ワイヤード)

Beats Flex / WACKO MARIA

Bluetoothコーデック···AAC、LDAC、SBC

未開封‼️BOSE QUIETCOMFORT EARBUDS SOAPSTONE

ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり

SONY MDR-M1ST

重量···250g～300g未満

victor HP-550 ビクターヘッドホン ymo



新品未開封 audio−technica ATH-CKR70TW BLACK

他のイヤフォンを使ってて、あまり使わなくなったので出品致します。

hifiman xs 美品 最終値下げ



【専用】MDR-CD900ST

使用感は少々あります。神経質な方はご遠慮ください。中古品ですので、ご理解のある方のみ

中古品 K701 made in Austria

よろしくお願い致します·͜·

Beats solo3 wireless Bluetoothヘッドフォン



箱なしApple AirPods Pro Bluetoothイヤホン イヤホン

付属品: 本体、ケース、充電ケーブルと有線のみです。

「値下げ交渉可」Jabraヘッドセット

21年3月に購入し、約2年間使用。

SHURE aonic50 SBH2350-BR-J + ヘッドホンケース

週1-2回1-2時間使用

AirPods Pro ホワイト MWP22



アルパイン製ヘッドホン



Paul Smith x Audio Technica コラボ限定

SONY ソニー

SONY Bluetooth ヘッドホン WH-H810

ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

タイプ···オーバーヘッド接続タイプ···ワイヤレス・有線(ワイヤード)Bluetoothコーデック···AAC、LDAC、SBCノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり重量···250g～300g未満他のイヤフォンを使ってて、あまり使わなくなったので出品致します。使用感は少々あります。神経質な方はご遠慮ください。中古品ですので、ご理解のある方のみよろしくお願い致します·͜·付属品: 本体、ケース、充電ケーブルと有線のみです。21年3月に購入し、約2年間使用。週1-2回1-2時間使用SONY ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

[新品] Jabra Evolve2 65 - USB-A UC StereoSONYノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 シルバー【新品】APPLE AIRPODS MAX SPACE GRAYBEATS STUDIO3 WIRELESS 【値下げ中】[みなみ様専用][確認用]WH-1000XM4Apple AirPods Pro MWP22J/A ジャンク iphone