スタージュエリー

以前公式HPにて購入しましたが、使わないためお譲りします

一度短時間のみ着用 箱なし

ご希望があればギャランティカードもお付けします

着用イメージは3枚目1番上、4枚目真ん中をご覧ください

定価 29,700円

品番 2JK0215

素材 K10 イエローゴールド

全長 約40cm

チェイン幅 約0.16cm

重さ 約1.9g

荒角アズキチェイン

シンプルにチェインのみや重ね付け、チャームをつけてもとても可愛いです

大幅なお値下げはできません

すり替え防止のため返品はお断り致します

商品の情報 ブランド スタージュエリー 商品の状態 未使用に近い

