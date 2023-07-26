ランキング2022 大成建設株主優待券☆5万円割引×3枚、ゴルフ場5千円割引×2枚 ショッピング

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A券:2023年8月1日から2023年11月下旬まで

コーナン商事株主優待券20枚

B券:2024年4月上旬から2024年7月31日まで

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平日なら4名まで利用可能です。

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大成建設株主優待券★工事請負・仲介手数料等割引クーポン券50,000円分 ×3枚 ☆ご利用可能グループ☆大成建設ハウジング(株)大成ユーレック(株)大成有楽不動産(株)大成有楽不動産販売(株)☆有効期限☆2024年6月30日までご利用額の条件等は写真でご確認ください。請負代金20万円～100万円未満で1枚100万円～200万円未満なら2枚200万円以上なら３枚★ゴルフ場ご優待クーポン券5,000円券 2枚（A券1枚、B券1枚）☆有効期限☆A券:2023年8月1日から2023年11月下旬までB券:2024年4月上旬から2024年7月31日まで平日なら4名まで利用可能です。#ゴルフ#ゴルフ場#割引券#優待券#株主優待#大成建設#クーポン

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