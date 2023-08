コメントなし、即購入も大歓迎です。

購入後1~2日で発送いたします!

#KiyのGUCCI一覧はコチラ

GUCCI マネークリップ です。

商品は、鑑定済みAACD加盟の大手ブランド中古ショップで購入したものです!

確実に正規品になりますのでご安心ください♪

■カラー

ブラック 黒

■素材

レザー

■サイズ

縦 7.5cm

横 3cm

マチ 1cm

■付属品

箱、保管袋

■状態

購入後数回しか利用していないので、未使用に近い状態です(*^^*)

新品だとなかなか手が届かないブランドを良い状態でお安く購入するチャンスです♥️

いかなる場合も専用・取り置き不可、早い者勝ちとなります!

■注意事項

※サイズについては素人採寸のため多少の誤差はご理解ください。

※他サイト同時出品になります。早い者勝ち売れ次第終了でよろしくお願い致します。

わからないことがあれば、質問してください!

#KiyのGUCCI一覧はコチラ

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

コメントなし、即購入も大歓迎です。 購入後1~2日で発送いたします! #KiyのGUCCI一覧はコチラ ーーーーーーーーーーーーーーーーー GUCCI マネークリップ です。商品は、鑑定済みAACD加盟の大手ブランド中古ショップで購入したものです!確実に正規品になりますのでご安心ください♪■カラー ブラック 黒■素材 レザー■サイズ 縦 7.5cm 横 3cm マチ 1cm■付属品 箱、保管袋■状態購入後数回しか利用していないので、未使用に近い状態です(*^^*) 新品だとなかなか手が届かないブランドを良い状態でお安く購入するチャンスです♥️いかなる場合も専用・取り置き不可、早い者勝ちとなります! ーーーーーーーーーーーーーーーーー ■注意事項※サイズについては素人採寸のため多少の誤差はご理解ください。※他サイト同時出品になります。早い者勝ち売れ次第終了でよろしくお願い致します。わからないことがあれば、質問してください! #KiyのGUCCI一覧はコチラ

