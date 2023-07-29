【保証書付】 Ibanez TS-9 / TWIN DRIVE 808 MOD エフェクター

オリジナルに比べ音の張り、艶のあるサウンドにモディファイを施しました。

Eventide TIME FACTOR ディレイ イーブンタイド

★本体左のトグルスイッチでTS本来のミドルが特徴のノーマルモードから芯の太さが加わるハイゲイン＆FATモード（Keeley Baked Mod Mode）に切り替え可能です。

Taktomer-3d12 Paratek モジュラーシンセ ユーロラック

★本体右の3WAYスイッチによりクリッピング切り替え～TS(チューブスクリーマー)、DB(ダンブル～コンプカットブースターモード)、MS(マーシャルガバナーTUBE)モードを選択できます。

One Control / Prussian Blue Reverb

★TS-808 MODも導入済みです。

G11 ZOOM マルチエフェクター マルチプロセッサー ギター ベース



BOSS Digital Delay DD-6

■■■TWIN DRIVEモード■■■

CAJ DC/DC Station

本体上部に追加されたフットスイッチ切り替えにより本体サイドの(GAIN②)ツマミに切り替わります。バッキング用、リード用と別々なセッティングを設定し、瞬時に切り替えるなど実用的な使い方が可能になります。

【新品】Free The Tone PT-3D パワーサプライ

通常時のON-OFF チェックランプは超高輝度BLUE(青)、BOOSTモードでチェックランプが超高輝度RED(赤)に切り替わります。OPAMPはJRC4558Dを装備。ソケットを装着していますので自由に取替え可能です。

roland DC-50 コーラス アナログコーラス アナログディレイ boss

9V電池、ACアダプター共に両電源対応します。

★新品未開封★ BOSS RE-202 Space Echo

種類···エレキギター用

Guyatone ワウロッカー WRm5

エフェクトタイプ···オーバードライブ

商品の情報 ブランド アイバニーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

オリジナルに比べ音の張り、艶のあるサウンドにモディファイを施しました。★本体左のトグルスイッチでTS本来のミドルが特徴のノーマルモードから芯の太さが加わるハイゲイン＆FATモード（Keeley Baked Mod Mode）に切り替え可能です。★本体右の3WAYスイッチによりクリッピング切り替え～TS(チューブスクリーマー)、DB(ダンブル～コンプカットブースターモード)、MS(マーシャルガバナーTUBE)モードを選択できます。★TS-808 MODも導入済みです。■■■TWIN DRIVEモード■■■本体上部に追加されたフットスイッチ切り替えにより本体サイドの(GAIN②)ツマミに切り替わります。バッキング用、リード用と別々なセッティングを設定し、瞬時に切り替えるなど実用的な使い方が可能になります。通常時のON-OFF チェックランプは超高輝度BLUE(青)、BOOSTモードでチェックランプが超高輝度RED(赤)に切り替わります。OPAMPはJRC4558Dを装備。ソケットを装着していますので自由に取替え可能です。9V電池、ACアダプター共に両電源対応します。種類···エレキギター用エフェクトタイプ···オーバードライブ

商品の情報 ブランド アイバニーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TC•HELICON ボイストーン H1 インテリジェントハーモニーRUPERT NEVE DESIGNS RNHP