浜田省吾

クハラカズユキ ウエノコウジ 武藤昭平 直筆サイン

ペンダント

DOTAMA グッズセット(写真1-2枚)

初回版 未使用

米津玄師 UNBELIEVER 缶ミラー ケース付き 帰りの会



藤井風☆LASA トートバッグ&ボーダーバスタオル

ON THE ROAD 2005

King Gnu 東京ドーム スウェット

MY FIRST LOVE

未開封 2PM ジュノ ペンペン ぬいぐるみ

ツアーグッズとして販売された有名なペンダントです。

入手不可!B'z 稲葉浩志 INABA/SALAS 初日 非売品!

初回版の販売終了後、復刻版の販売、その後再販が複数回されているのはファンの方はご存知と思います。

完売品 新しい学校のリーダーズ 新しい学校の運動着 ジャージ 上のみ



ハリー・スタイルズ直筆サイン入り2Lサイズ写真…ワン・ダイレクション…

販売当時、公式サイトから購入したものです。

倉木麻衣SUMMER TIME GONE天然石ローズクォーツ大玉☆巾着袋&生写真

購入後、確認作業をしていますので、開封済みの未使用の商品です。

PJタンクトップ 氷室京介

確認作業は手袋を着用しています。

過去の切り抜き&書籍2冊付き★hide 2023 VIP席限定グッズのセット



ロニー・ジェイムス・ディオ サイン

ペンダントは確認作業後、チャック式ビニール袋に入れ密封保管していました。

【新品未開封】矢沢永吉 ウルトラビーチタオル(History)

シルバーですので、くもりやくすみなどがみられます。

エレファントカシマシ コンサート 1998 パンフレット

細かな塵の付着もあります。

専用出品 平井大まとめ売り

ヘッド部分のビニール袋には、購入時から小さな空気穴があります。

THE ALFEE写真集12冊 値下げ

慎重にご検討ください。

浜崎あゆみ EGOIST パーカー



❤激レア❤【米津玄師】❤tasukete-T/BLACK❤たすけてTシャツXL❤

白い布製の袋には購入時から折れのあとがあります。また箱は開封時のあとがあります。外装ビニール袋はありません。

矢沢永吉 レア デニムジャケット



SURFACE 椎名慶治 非売品 CD等 セット

希少なペンダントの未使用品ですので、こちらの価格にしています。

9/7特価☆1点物☆徳山秀典 直筆サイン入り生写真 懸賞 コレクション グッズ

特に急いで手放そうとは考えておりませんので価格交渉はお控えください。

kaorin様専用【未開封】HYDE 苗場 トート



【カシア様専用】米津玄師さん リイシューねこちゃん



hide 20th Memorial Ver. テヤン XJAPAN

素材

BTS Fortune Box スクールバッグ

ベッド部分 シルバー925

浦島坂田船缶バッジ

チェーン部分 真鍮ニッケルメッキ

長谷川慎 ランページ rampage 16BOOSTERZ クリアトレカ

こちらは、当時のオフィシャルグッズカタログからの情報です。

紅魔城レミリア 緋色の交響曲 十六夜咲夜( CV:沢城みゆき ) サイン色紙



魔法使い様専用

ゆうパック、箱での発送となります。

SUPERBEAVER 現場至上主義 Tシャツ

置き配など紛失リスクの高い受け取り手段はご遠慮ください。

新品 HAWAIIAN6 ハワイアン6『Red ogre』限定Tシャツ 横山 健



Xjapan セットアップジャージ

#浜田省吾 #浜田省吾ペンダント

BIGBANG ジヨン トートバックセット

#初恋ペンダント #江田島ペンダント

QUEEN JAPANTOUR'79 パンフレット&チケット半券

#ONTHEROAD2005

岩谷翔吾 アザージャケット セット



Ateez サインtシャツ



EXILE MAKIDAI 直筆サイン入りフリスビー



韓国購入_ルセラフィムレギンス



宇多田ヒカル Fantome 公式Tシャツ

人気ソロアーティスト···浜田省吾

MELOGAPPA ポストカード



RIZIN ABEMA シール セット

グッズ種類···その他

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

浜田省吾ペンダント初回版 未使用ON THE ROAD 2005MY FIRST LOVEツアーグッズとして販売された有名なペンダントです。 初回版の販売終了後、復刻版の販売、その後再販が複数回されているのはファンの方はご存知と思います。販売当時、公式サイトから購入したものです。購入後、確認作業をしていますので、開封済みの未使用の商品です。 確認作業は手袋を着用しています。ペンダントは確認作業後、チャック式ビニール袋に入れ密封保管していました。シルバーですので、くもりやくすみなどがみられます。細かな塵の付着もあります。ヘッド部分のビニール袋には、購入時から小さな空気穴があります。慎重にご検討ください。白い布製の袋には購入時から折れのあとがあります。また箱は開封時のあとがあります。外装ビニール袋はありません。希少なペンダントの未使用品ですので、こちらの価格にしています。特に急いで手放そうとは考えておりませんので価格交渉はお控えください。素材 ベッド部分 シルバー925チェーン部分 真鍮ニッケルメッキこちらは、当時のオフィシャルグッズカタログからの情報です。ゆうパック、箱での発送となります。置き配など紛失リスクの高い受け取り手段はご遠慮ください。#浜田省吾 #浜田省吾ペンダント#初恋ペンダント #江田島ペンダント#ONTHEROAD2005人気ソロアーティスト···浜田省吾グッズ種類···その他

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

クレイジーケンバンド スカジャン リバーシブル三代目 JSB 今市隆二 RILY'S NIGHT ベースボールシャツ BGLAY ズラーリュック ver.3hide グッズ 2023 hide Memorial Day 2023尾崎豊 ピックTricolor Tee 三代目 J.S.B. Tシャツ 2枚セット武知海青 サイン入りフライヤー矢沢永吉A1サイズポスター