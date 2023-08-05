【最新入荷】 Heavyweight SD Box T Logo Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

■Standard California
supreme✖️WTAPS コラボTシャツ Sサイズ 未使用
■カラー...ブラック
YSM23 TIMERS タイマーズ 忌野清志郎 TEE ラップT
■商品説明：
M、HYS EXTRA Tシャツ 、ヒステリックグラマー
オリジナルのヘビーウェイトTシャツです。
WINDANDSEA×GODSELECTION Tシャツ Ｌsize
シルエットはボックス型、Made in Japanです。
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裾のStandard Californiaロゴのピスネームがさりげないポイントです。
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木村拓哉さんも色違いを着用しており、即完売の商品です。
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23SS STUSSY SPORT 100% PIGMENT DYED TEE
■サイズ
RRL 25th ANNIVERSARY SHIRT L
L：肩幅 50cm / 身幅 55cm / 着丈 72cm / 袖丈 24cm
BOUNTY HUNTER NO FUTURE Tシャツ sex pistols
XL：肩幅 52cm / 身幅 58cm / 着丈 74cm / 袖丈 25cm
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|スタンダードカリフォルニア
|商品の状態
|新品、未使用
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【 悶絶 】 RADIO HEAD VINTAGE SIZE ：【 XL 】
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■Standard California■カラー...ブラック■商品説明：オリジナルのヘビーウェイトTシャツです。シルエットはボックス型、Made in Japanです。裾のStandard Californiaロゴのピスネームがさりげないポイントです。木村拓哉さんも色違いを着用しており、即完売の商品です。■サイズL：肩幅 50cm / 身幅 55cm / 着丈 72cm / 袖丈 24cmXL：肩幅 52cm / 身幅 58cm / 着丈 74cm / 袖丈 25cm#standardCalifornia#standard#carfornia#スタンダードカルフォルニア#木村拓哉#キムタク
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|スタンダードカリフォルニア
|商品の状態
|新品、未使用