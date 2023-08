【最新入荷】 Heavyweight SD Box T Logo Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

■Standard California

■カラー...ブラック

■商品説明:

オリジナルのヘビーウェイトTシャツです。

シルエットはボックス型、Made in Japanです。

裾のStandard Californiaロゴのピスネームがさりげないポイントです。

木村拓哉さんも色違いを着用しており、即完売の商品です。

■サイズ

L:肩幅 50cm / 身幅 55cm / 着丈 72cm / 袖丈 24cm

XL:肩幅 52cm / 身幅 58cm / 着丈 74cm / 袖丈 25cm

#standardCalifornia

#standard

#carfornia

#スタンダードカルフォルニア

#木村拓哉

#キムタク

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スタンダードカリフォルニア 商品の状態 新品、未使用

