30周年 2021 復刻 Nike ACG Air Mowabb OG GRAVITY PURPLE グラビティ パープル 紫 黒 ナイキ エア モワブ エアモワブ トレイル DC9554-500

travis scott 着用(インスタにて)

定価19250

25.5、26、26.5

サイズにより価格の変動がありますので購入前には必ずコメント下さい。コメントなしに購入された場合にはお取引しない場合があります。

☆値下げ交渉には返答しません。ブロックします☆

質問はすべて購入前にお願いします。

値下げ交渉や質問だけされて返信がない方はブロックします。

「値下げできますか?」「現在価格で込みになりますか?」「正規品ですか?」等のコメントされた方はブロックします。

「値下げ交渉」「写真の追加希望」「本物ですか?」「購入先はどちらですか?」等の質問には返答しません。

「まだありますか?」等の質問や購入の意思表明後に購入されない場合はブロックし、今後取引はしません。

当方取扱いの出品物は全て正規品です。

少ない評価で私の写真を盗用して出品している方がおりますが、こちらとは全く関係ありません。

出品価格が最低金額です。

送料込みの場合は別途送料分を合わせた金額に変更します。

お支払い可能な時に購入下さい。

配送会社の指定はご遠慮下さい。

基本、お支払いから2〜3日以内には出荷予定ですが、数日遅れる場合もございます。

箱などの多少の潰れや、製法上起こりうるわずかな接着剤のはみ出し、レザーのムラ、小傷などを気にする神経質な方はご遠慮下さい。

サイズ感に関しては個人差がありますのでお答えできません。

すべてご納得された上で購入されたとみなしますので、質問はすべて購入前にお願いします。

履き口···紐

カラー···パープル

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキエィシージー 商品の状態 新品、未使用

