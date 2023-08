完売商品のブラックMサイズになります。

今年の3月アークテリクス本店で購入後、5回ほど着用後、大切に保管していました。

耐久性と透湿性、伸縮性などを兼ねそろえたガンマシリーズ。その中でもライトウェイトジャケットにあたり、生地が薄めでサラっと羽織れるアイテムです。高機能ゆえにハイキングやアウトドア、山、川などのフィールドで大活躍してくれます。おまけにUPF 50+の紫外線防止機能付き。

ジャケットタイプは取り扱いが少ないため出会える確率が低いです。

アークテリクス

ガンマライトウエイトジャケット

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

フード···フードなし

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

