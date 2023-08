【訳あり】 新作⭐️アオキ REDA ダブルブレスト パンツスーツ⭐️ジュンコシマダ パンツスーツ上下

••• 商品詳細 •••

✨お値下げしました✨

新作、働く女性をさらに輝かせる 『SUITS BY JUNKO SHIMADA REDA ダブルブレストスーツ』

⚫︎イタリア素材ならではのなめらかさと高級感

表地にはイタリアを代表する老舗生地メーカーREDA社の上質ウールSuper110′sを使用。極細ウールで織り上げたなめらかな肌触り。ベーシックな中に、上品さが際立ち、美しいドレープが都会的で着映えます。裏地には滑り性が良く、静電抑制効果に優れるキュプラ裏地を使用しています。

⚫︎こだわりのデザイン

仕立ての良さを追求したトレンドのボックスシルエットのダブルブレストジャケット。ボタンはゴールドで統一、袖口の本切羽仕様はボタンホールで、開閉できるため、袖を折り返すと裏地がのぞき、コーディネートにアクセントをプラス。オフィスシーンだけでなく、デイリーにカジュアルダウンもできる着回し力の高い、大人の女性にふさわしい落ち着いたデザインとシルエットです。あらゆるシチュエーションに違和感なく馴染む上品で高級感のある一着です。

--------------------------------------------

【サイズ】

▪︎ジャケット:9号

着丈66cm、肩幅39cm、袖丈58cm、身幅66cm

▪︎パンツ:7号

ウエスト73cm、わたり幅30.5cm、股下69cm

裾幅24cm

【定価】

ジャケット¥27,500+パンツ¥16,500=¥44,000

【素材】

表地:毛100%

裏地:背裏・胴裏:キュプラ80% 複合繊維(ポリエステル)20%

袖裏:キュプラ100%

▼カラー

紺の織柄無地

▼仕様

キュプラ裏地・フラップポケット・袖口本切羽仕様・ゴールドボタン

他にも

などお探しの方にもオススメです★

