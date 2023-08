明日には価格を元の32万に戻します。

バックにクロスがあるレザーベストです。

現在は増税や為替変動により

倍近くに高騰しています。

サイズはゴールデンサイズのM

肩幅や着丈などがチンチクリンになって、思ったのと違うと言うS、Lのようになる事も、なかなかないと思います。

平置きサイズ約 肩幅36×身幅48×着丈53cm

素人採寸なので、若干の誤差はご了承ください

172cm、73kgガッチリ体型でジャストです。

プラマイ3ぐらいか標準体型であれば全く問題ないかと思います。

今から時期にピッタリです。

そのまま着ても、レザージャケットの上から羽織っても♪

裏地の破けもなく状態は良好です。

なかなか見かけない商品です。

シボもバッチリいい感じです。

すり替え防止のため購入後の返品は

受け付けておりません。

定期的にオイルを塗って手入れをしていました。

まだまだ状態は良い方なので、これからも

ガンガン使用できるかと思います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クロムハーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

