人気の雑貨がズラリ！ ランニングマシンブラックトレッドミルFR30RVFR-10421BK-120 ランニング

リーボック(Reebok) ランニングマシン ブラック トレッドミル FR30 2021年モデル [組立設置なし] RVFR-10421BK-120

詳細商品の詳細

ブランド:リーボック(Reebok)

色:ブラック

商品の重量:80 キログラム

材質:ステンレス鋼

最高速度:20 キロ/時間

最大馬力:4 馬力

走行面サイズ : 150cm x 51cm ゆったりとしたランニングをお楽しみ頂けます。

組立サイズ : 187cm x 74cm x 115cm , 重量 : 80kg ※ 折畳み収納不可ですのでご注意下さい。

最高速度 20km/h と 15段階の傾斜レベル設定可能です。

24種類のフィットネスプログラムとユーザーによる3種類のプログラム設定、さらに3種類の心拍コントロール設定が可能。リーボックアプリ対応モデルです。

商品の情報 ブランド リーボック 商品の状態 未使用に近い

