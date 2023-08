激安先着 ビンテージ　程度良好！イングランド製　クラークス ブーツ

カラー···ベージュ

シューズ丈···ミドル

ブーツ型···チャッカ

つま先···ラウンドトゥ

履き口···紐

ソールヒール形···フラット

素材···スエード

シューズ型···プレーントゥ

柄・デザイン···無地

20年位前のイングランド製のクラークスです。

この値段でのクラークスで程度良好なものは、まず中古市場に出回らないかと。

こだわりのある方に購入頂きたいと思います。

中国製のものより、洗練されたデザインですね。

スエードの汚れもほぼ皆無ですが、クレープソールの為ソールは汚れがあります。

CLARKS

クラークス

デザートブーツ

made in ENGLAND

made in GREAT BRITAIN

イギリス製

サイズ US8.5

アウトソール全長 30cm

希少な90年代のイングランド製時代のデザートブーツです。

すり減りもなく、アウトソールのスウェードやラバーソール、インソールともに写真のとおり状態良好です。

この年代の程度の良い個体は、古着屋さんを回っても見つからなくなりました。しかも箱付きです。

写真にてご確認お願いします。

ビンテージ品になりますので新品同様のコンディションを求める方や、過度に神経質な方はご遠慮ください。

チャイナ製とは形も雰囲気も別物です。

拘りわをお持ちの方に是非。

真剣に購入を検討されている方は、常識の範囲内でお値引き致します。

イギリス靴

church

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド クラークス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

