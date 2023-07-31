（訳ありセール 格安） mini 【新品未開封・本日限定7,000円引き】ipad 第6世代 64GB タブレット

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Lenovo Tab M10 HD <保証あり 画面保護シート付>
Apple iPad mini 6 Wi-Fiモデル 64GB スターライトです。
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iPad Air 64GB Rose Gold Wi-Fiモデル
OS種類：iPad OS
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本体横幅：195.4 mm
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ご覧いただきありがとうございます！Apple iPad mini 6 Wi-Fiモデル 64GB スターライトです。☑️2023.3購入。定価78,800円。☑️新品未開封。シュリンク付き。☑️即購入OK！☑️送料無料。24時間以内発送。匿名発送。☑️Apple製品、販売実績多数！全て高評価いただいております。☑️タバコすいません。ペット飼っておりません。ブランド名：Appleシリーズ名：APPLEメーカー型番：IPAD MINI WI-FI 64GBシリーズ（情報端末）：iPad miniネットワーク接続タイプ：対象外画面サイズ：8.3 インチストレージ容量合計：64GBOS種類：iPad OS本体横幅：195.4 mm本体高さ：134.8 mm本体奥行：6.3 mmBluetooth対応：有#apple#アップル#ipad#ipadmini#iphone#タブレット