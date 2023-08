ご覧頂きありがとうございます。

Tendenceキングドーム 腕時計

母が使っていた腕時計まとめです。

どれも稼働しておりますが日常使用していたものの為、

劣化が見受けられる箇所がございます。

サルヴァトーレマラ ベルト劣化、EXCEEDベルト劣化、

TimeWillTell ゴムが伸びている等々、

全体的に小傷やスレもございます。

おまとめ品とさせていただきますので

状態と合わせてご了承の上お買い求めください。

以下記載

重さ/ベルト幅/ケース幅/腕回り

GUESS

約48.5g/約1.2㎝/約3.5㎝/約16㎝

Salvatore Marra

約40.2g/約1.3㎝/約3.7㎝/約19㎝

SEIKO 1E20-0290

約36.2g/約1㎝/約1.5㎝/約15㎝

CITIZEN EXCEED 4-103718

約17.2g/約1㎝/約2.7㎝/約15.5㎝

Time Will Tell

約40.2g/約2.5㎝/約2.8㎝/約15㎝

UBBT CAMELEON BELT

購入場所:西神そごう、大丸須磨

付属品:なし

素人の採寸ですので、誤差はご了承下さい。

自宅保管ということご了承の上、ご理解頂ける方のご購入をお願いします。

素人点検のため神経質な方はご遠慮下さい。

■商品の状態:やや傷や汚れあり

■発送方法:らくらくメルカリ便

■発送サイズ:宅急便コンパクト

■発送場所:セブンイレブン

EKI491/00100

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

