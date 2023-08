経典ブランド NIKKOR AF-S 14-24 ED f2.8G レンズ(ズーム)

友人から譲り受けましたが、当方とはマウントが違うため出品致します。

フロントキャップ、レンズ表面に傷があります。

前玉にも小さな傷(画像参照)も確認しましたが、友人からNikonのカメラを借り試写した際、写りには一切問題ありませんでした。

また、ズームリングがとても固くなっていますが、写真の写り、AF共に問題ありませんでした。

付属品はレンズ、フロント、リアキャップのみです。

元箱、セミソフトケースなどは付属致しませんので予めご了承ください。

他サイトにも出品しております。購入をお考えの方はお早めにお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 傷や汚れあり

