福袋特集 2022 新品 中野拓夢 51 Family with Tigers2023 ユニフォーム 応援グッズ

写真のものが全てです。

こちらの商品は、新品未開封品 でございます。

【Family with Tigers Day対象試合】にて選手が着用するレプリカユニフォームでございます。

Lサイズ になります。

袋から一度も出さない新品のまま、写真の状態からもう一段階折り畳んで発送させていただきます。

『Family with Tigers Day』は、タイガース選手会と球団が話し合い、将来を担う子どもたちとその家族がタイガースの試合をキッカケに笑顔あふれる毎日を送ってもらいたいという想いから、2022年より実施しているイベントです。

この日は監督・コーチ・選手がイベント限定ユニフォームを着用して試合に臨みます。

今年の限定ユニフォームは、より多くの家族が安らぎを感じられる世の中になることを願い、平穏や安らぎを意味するグリーンを主体にユニフォームを制作いたしました。

また右胸には幸運を意味する四葉のクローバーロゴが入っています。

売上金の一部は、子育て支援団体への寄付を予定しております。

新品 中野 拓夢 51 Family with Tigers 2023 レプリカ ユニフォーム 阪神 タイガース L サイズ 限定 グッズ ユニ 緑 レプリカユニフォーム 阪神タイガース

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

