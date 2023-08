アーバンリサーチalbiniリネンオーバーシャツですBLUE/GRAY色のSサイズです。

ストアで購入しましたがサイズ感が思ったより合わず、出品に至りました。

一度試着で羽織ったのみでほぼ新品未使用です。

BLUE/GRAY色は現在完売品です。タグも外さずついています。

Albiniリネンオーバーシャツ

定価¥15,950税込

世界最高峰のシャツ生地メーカーの素材を使用したリネンシャツ

イタリア創業のシャツメーカー「ALBINI」社の素材を使用。アルビニ社リネンと超長綿の交織により美しい色合いとリネンのしなやかな肌触りをもちながら、快適な着用感を兼備させました。吸水速乾、ハンドウォッシャブル対応と、春夏の絶対条件を満たしたワンランク上のリネンシャツです。

※商品画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

※商品の色味の目安は、商品単体の画像をご参照ください。

素材感

透け感:ややあり

伸縮性:なし

裏地:なし

光沢:なし

ポケット:あり

カラー···ブルー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アーバンリサーチ 商品の状態 新品、未使用

