こちらは、K18YG枠のfestaria bijou SOPHIAのダイヤモンドリングです。

センターには、星が輝くWish upon a starカットダイヤモンド、サイドも品質の良いダイヤモンドを使用しているようで、日や光があたるとキラキラとてもきれいに輝きます。

【ブランド】フェスタリア festaria

【素材】K18YG(イエローゴールド)

【主石】Wish upon a star ダイヤモンド 0.083ct

【リングサイズ】7号

【付属品】箱ケース、ダイヤモンド(星の形)を確認する専用レンズ付、袋(正規品)

【商品の購入先】

正規店

【購入時期】

2020年11月末

(プレゼントでいただきました)

主にお出かけの際につけてたりしていました。ここ1年は全くつけておりません。特に目立った汚れはなくキレイですが、複数回の着用はしているので気になる方はご遠慮ください。

専用の袋と保証証もおつけいたしますので、

プレゼントにもオススメです^_^

#festaria

#フェスタリア

#ダイヤモンド

#ダイヤモンドリング

#婚約指輪

#結婚指輪

#プレゼント

#記念日

#wishuponastar

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

