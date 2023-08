GOLDEN GOOSE

ヴィンテージ加工

☆ブランド☆

GOLDEN GOOSE

ゴールデングース

☆サイズ☆

44サイズ

28.0cm相当

☆状態☆

箱なし、シューズのみです。

目立つ傷や汚れはありません。

古物市場 古着店等で購入した正規品を取り扱っています。

※バッグや小物類は撮影用です。

古着に対してご理解の上ご購入お願いします。

色合いや状態など、

人の目で確認していますので多少の色の違い

状態の認識の違い等あるかもしれませんが

ご理解の上ご購入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ゴールデングース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GOLDEN GOOSE RECORDS エイジング ハイカット スニーカーヴィンテージ加工☆ブランド☆GOLDEN GOOSEゴールデングース☆サイズ☆44サイズ28.0cm相当☆状態☆箱なし、シューズのみです。目立つ傷や汚れはありません。古物市場 古着店等で購入した正規品を取り扱っています。※バッグや小物類は撮影用です。古着に対してご理解の上ご購入お願いします。色合いや状態など、人の目で確認していますので多少の色の違い 状態の認識の違い等あるかもしれませんがご理解の上ご購入をお願いします。

