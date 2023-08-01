【限定特価】 コロ3 カステルバジャック ヨコ型ショルダーバッグ カーキ 055131 ショルダーバッグ

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#いぬのカステルバジャック出品

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ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック

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商品名：コロ3 ヨコ型ショルダーバッグ

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商品コード：055131

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サイズ：幅25cm×高さ15cm×マチ6cm

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色：カーキ

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品物の状態■正規ライセンス品■新品■

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素材：ナイロン×PU

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仕様：【前面】

美品◼️希少 廃盤品 ARC'TERYX アークテリクス ARRO8 アロー8

ファスナーポケット×2（うち1つは内部にオープンポケット×2）

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【背面】

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ホック開閉式ポケット×1

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ファスナーポケット×1

本革 レザー leather 革 皮 カバン 鞄 バッグ メンズ レディース

スナップボタン開閉式ポケット×1

北様 のみ購入可



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正規品 美品 PRADA プラダ レザー ショルダーバッグ 本革 鞄



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商品の情報 ブランド カステルバジャック 商品の状態 新品、未使用

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック商品名：コロ3 ヨコ型ショルダーバッグ商品コード：055131サイズ：幅25cm×高さ15cm×マチ6cm色：カーキ品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：ナイロン×PU仕様：【前面】ファスナーポケット×2（うち1つは内部にオープンポケット×2）【背面】ホック開閉式ポケット×1【本体内部】ファスナーポケット×1スナップボタン開閉式ポケット×1商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー

商品の情報 ブランド カステルバジャック 商品の状態 新品、未使用

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