【値下げ】 Dior 正規 Homme ポロシャツ ボーダー ディオールオム ポロシャツ

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■サイズ

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肩幅 42cm

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身幅 45cm

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丈 65cm

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■状態

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正規店購入後に数回着用。若干の使用感ございますが、目立った傷や汚れございません。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディオールオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

正規 Dior Homme ディオールオム エディ期 BEE 蜂 刺繍 ボーダー ポロシャツ 灰茶 S7E3360750014■サイズ 肩幅 42cm身幅 45cm丈 65cm■状態正規店購入後に数回着用。若干の使用感ございますが、目立った傷や汚れございません。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディオールオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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