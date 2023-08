新品即決 折りたたみ式クーラーボックス アズワン 20L キャンプ 調理器具

アズワン 3-6273-02 折りたたみ式クーラーボックス 20L【1個】 3627302

Yショッピング価格 ¥41138

未使用です。確認のために開封いたしました。

【特徴】

断熱性に優れ、長時間安定した温度で輸送できます。

●折り畳み式で持ち運びに便利です。

【仕様】

容量(L):20

●外寸法(mm):280×500×270

●内寸法(mm):220×440×210

●重量(約kg):2

●材質:本体外装・内装生地/ポリエステル・ABS樹脂、断熱材/発泡ウレタン(高断熱仕様)・真空断熱材

#クーラーボックス

#キャンプ

#アウトドア

#買い物カゴ

【注意事項】

※神経質な方のご購入は控えてください。

※送料込みです。

※即購入可能です。

※お値下げは難しい為、ご遠慮ください。

※商品名の後方に記載しているアルファベットと数字は当方のIDになります。

※当方は土曜日・日曜日・祝日・盆休み・年末年始はお休みを頂いています。コメントの返信、発送が遅れる場合が有りますので、予めご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

