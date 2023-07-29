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【人気No.1】 【送料無料】アディダス サンバ アドバンス adidas SAMBAADV スニーカー

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楽天ファッションにて購入後数回履きました。
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商品の情報

商品のサイズ26.5cm
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商品の状態目立った傷や汚れなし

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楽天ファッションにて購入後数回履きました。新品ではありませんが状態良し。詳細は写真を御覧ください。即購入可能です。adidas Samba ADV 26.5cm型番: GW3159#adidas#Skateboarding#adidasSambaADVメインカラー...ブラックスニーカー型...ローカット(Low)

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商品のサイズ26.5cm
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16分钟前

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