こちらは

です。

色✔ 黒

素材✔ コットン ポリエステル 50

サイズ ✔M

実寸サイズ ✔着丈 68cm/ 身幅 46cm / 肩幅 40cm / 袖丈 19cm

ユーズドで、

薄くですがフロントや袖部分が変色 色褪せしています

即購入OKです!

管理番号:Y101(ネ)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

閲覧ありがとうございます(^^)こちらはマイケルジャクソン MICHAEL JACKSON 1992~1993 DANGEROUS WORLD TOUR デンジャラス・ワールド・ツアー CREEN STARS BEST スクリーンスターズ ベスト製 メンズ 90s 90年代 オールド ビンテージ ヴォンテージ 古着 US古着 ペプシ PEPSI 協賛企業ロゴ 半袖Tシャツ ツアーT ロックT バンドT カットソー トップス M 黒 バンT シングルステッチです。 色✔ 黒素材✔ コットン ポリエステル 50サイズ ✔M実寸サイズ ✔着丈 68cm/ 身幅 46cm / 肩幅 40cm / 袖丈 19cmユーズドで、薄くですがフロントや袖部分が変色 色褪せしています即購入OKです!管理番号:Y101(ネ)

