✿ bisque by nest robe ビスクバイネストローブ. ✿

素材...

• 麻100%

お色...

• ブラック

平置きサイズ...

• 身幅 72cm

• 着丈 59cm

多少の誤差はご了承くださいm(_ _)m

MADE IN JAPAN 日本製

サラッとしたリネン100%素材⑅︎

リネン特有の張りのある生地で仕立てられ

前後どちらでも着られる2way仕様で

異なる雰囲気をお楽しみいただけます♪

身幅たっぷりで

ゆったりとしたシルエットです。

ラフに大人可愛く着れます♪

またボタン側をフロントに

羽織りとしても着回していただけます♡‼︎

* 圧縮・小さく畳んでの発送予定です。

畳ジワなど予めご了承くださいm(_ _)m

#nikoand #ニコアンド #ehkasopo #sm2

#スタジオクリップ #ナチュカラー #studioclip

#Sunnyclouds #サニークラウズ #ソウルベリー

#cheer札幌浅草 #08mab #ゼロハチマブ

#YARRA #ヤラ #ネストローブ #nestrobe #KBF

#ツムグ #tumugu #bluewillow #ブルーウィロー

#キューブシュガー #cubesugar #イチ #ichi

#サンバレー #SUNVALLEY #ohana #オハナ

#サマンサモスモス #北欧 #nimes #リンネル

#オメカシ #OMEKASI #hughug #かぐれ

#ビームスボーイ #BEAMSBOY #dgy #オローネ

#休日と詩 #ヴェリテクール #veritecoeur

#ミズイロインド #mizuiroind #北欧暮らしの道具店

#ツチエ #samansamos2 #ガーリー #ナチュラル

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ネストローブ 商品の状態 未使用に近い

✿ bisque by nest robe ビスクバイネストローブ. ✿素材...• 麻100%お色...• ブラック平置きサイズ...• 身幅 72cm• 着丈 59cm多少の誤差はご了承くださいm(_ _)mMADE IN JAPAN 日本製サラッとしたリネン100%素材⑅︎リネン特有の張りのある生地で仕立てられ前後どちらでも着られる2way仕様で異なる雰囲気をお楽しみいただけます♪身幅たっぷりでゆったりとしたシルエットです。ラフに大人可愛く着れます♪またボタン側をフロントに羽織りとしても着回していただけます♡‼︎* 圧縮・小さく畳んでの発送予定です。 畳ジワなど予めご了承くださいm(_ _)m#nikoand #ニコアンド #ehkasopo #sm2#スタジオクリップ #ナチュカラー #studioclip #Sunnyclouds #サニークラウズ #ソウルベリー#cheer札幌浅草 #08mab #ゼロハチマブ#YARRA #ヤラ #ネストローブ #nestrobe #KBF#ツムグ #tumugu #bluewillow #ブルーウィロー#キューブシュガー #cubesugar #イチ #ichi #サンバレー #SUNVALLEY #ohana #オハナ#サマンサモスモス #北欧 #nimes #リンネル #オメカシ #OMEKASI #hughug #かぐれ #ビームスボーイ #BEAMSBOY #dgy #オローネ #休日と詩 #ヴェリテクール #veritecoeur #ミズイロインド #mizuiroind #北欧暮らしの道具店#ツチエ #samansamos2 #ガーリー #ナチュラル

