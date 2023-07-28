売れ筋がひ新作！ des COMME GARÇONS FOREVER SHIRT シャツ

定価￥46,860
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着用回数10回未満で美品です。
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172/62で丈ジャストサイズ、幅はゆるめ。
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体感ですが無地よりもストライプの方が着心地は極上です。
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定価51000 ドリスヴァンノッテン 迷彩シャツ
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参考程度の素人採寸ですので誤差はご容赦ください。
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美品 レア ワコマリア 晴雨緊縛図 アロハシャツ ハワイアンシャツ 21ss
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素材...綿(コットン)
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季節感...春, 夏, 秋, 冬
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|コムデギャルソンシャツ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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現行品 美品 Burberry バーバリー ロンドン ノバチェック チャコール
定価￥46,860フランス製Made in FranceワイドクラシックWide classicストライプSサイズコムデギャルソンシャツフォーエバーフォーエバーのワイドクラシック。着用回数10回未満で美品です。172/62で丈ジャストサイズ、幅はゆるめ。体感ですが無地よりもストライプの方が着心地は極上です。肩幅:46身幅:60着丈:75袖丈:58参考程度の素人採寸ですので誤差はご容赦ください。#vintage #90s #ストリート#ヴィンテージ #古着 #オーバーサイズAuralee yaeca nigel cabournNEAT SANS LIMITEBEAMS PLUS kaptain sunshineFreak's store needles nepenthesEngineered Garmentssouth2west8 supremeMAISON KITSUNEEEL universal products1LDK anachronorm anatomicaUNUSED paraboot WORKERSand wander A VONTADEBshop comoli GraphpaperPatagonia Arc’teryxMarmot THE NORTH FACEHERILL CIOTAPopeye ah.hYOKE STEIN NEAT DAIRIKUATHA SUNSEA Stein YokeDAIWA PIER39RAKINES HED MAYNERMARNI BURU NA BOINNEFrank Leder E.TautzFRANKLIN TAILOREDJW.ANDERSONL'ECHOPPEA.PRESSE#香粋堂カラー...ブルーシャツ種類...ワイシャツ袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプ襟...レギュラーカラー素材...綿(コットン)季節感...春, 夏, 秋, 冬
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|コムデギャルソンシャツ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし