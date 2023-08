ディズニー英語システム

ストレートプレイ DVD12巻セットです。

こちらで新品未開封のものを購入し、PCに取り込みしたのみの商品です。

2016年に正規で購入したものとのことです。

新子役 字幕ありです。

未使用のものを購入しましたが、届いた時すでに外箱が破損してしまっていました。緩衝材程度とお考えください。

最後の写真をご確認ください。

また、9枚目のDVDのみは取り出す際に傷がついてしまっています。再生には問題ありませんでした。

9枚目以外は傷などなくかなり綺麗な状態です。

一枚ずつのDVDケースも割れなどなく美品です。

あくまで字幕保管、人の手に渡ったものですので完璧を求める方はご遠慮ください。

コピー可能な商品のため返品も不可とさせて頂きます。

一度再生をしていただければ最後まで視聴できます。

基本のストーリーに加えて、シングアロングの歌も一部入っています。

歌は各巻数曲ですが、play all songs機能がありますので、収録曲を続けて視聴もできます。

全巻問題なく再生出来ることを確認済みです。

プレイヤーとの相性による不具合には対応出来ません。

予めご了承の上お願い致します。

全てのプレイヤーでの再生保証は出来ません。

ご質問などありましたらなんでもコメントお待ちしております。

トラブル防止のため確認したいことは購入前にご質問をお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

