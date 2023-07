奥田民生 ユニフォーム付 Senbatsuひとり股たび Blu-ray【限定品】

箱の内容は、

通常盤(Blu-ray4枚+CD2枚)とユニフォーム付きBOX仕様です。

※オリジナルユニフォーム(Lサイズ)です。

収録内容

DISC1(Blu-ray)ひとり股旅2020-2021 リターンズ①

DISC2(Blu-ray)MTRY TOUR 2021 RETURNS①

DISC3(Blu-ray)ひとり股旅2020-2021 リターンズ②

DISC4(Blu-ray)MTRY TOUR 2021 RETURNS②

DISC5(CD)センバツ ひとり股旅2020-2021 リターンズ

DISC6(CD)センバツ MTRY TOUR 2021 RETURNS

以上。

☆バラ売り不可です☆

Blu-rayCDは未再生です。BOX仕様のためDVDは元々保護フィルムに入っていない状態でした。

ユニフォームも未開封です。

☆購入時、中身確認のため外箱は開けましたので、状態を【未使用に近い】にしています。

自宅保管品につき完璧を求められる方のご購入はお控えください。

ご検討よろしくお願い致します。

#奥田民生

#ラーメンカレーミュージック

#ひとり股たび

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

