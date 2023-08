ご覧いただきありがとうございます!

ブランド:F:NEX

商品名:「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」 由比ヶ浜結衣 -白無垢- 1/7 フィギュア

※完全受注生産

『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』より、白無垢姿の「由比ヶ浜結衣」が1/7スケールでフィギュアになりました。

あどけなさを残したほほ笑みと、幸せ気分が隠せず無邪気に駆け寄る仕草に、こちらの心もキュン×2すること間違いなしの可愛さです。

白無垢は、繊細な模様を造形で表現し、打掛には白のパール塗装、掛下は、結衣をイメージしたピンク色をチョイスしました。睡蓮の花をモチーフにした髪飾りもポイントです。

状態:新品未使用品

材質:PVC、ABS

全高:約240mm

自宅保管品ですので完璧を求める方はお控えください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

