○商品名

○ポイント

90sナイキスウォッシュ刺繍でかロゴナイロンジャケットの紹介です。デザイン、配色とハイスペックな1枚。今期も人気のナイロン系アイテムですから良いものは早めに押さえておいて損はないかと。Tシャツ.スウェットやパーカーの上から気楽に羽織れてなおかつおしゃれにキマる万能アイテムです。

○ブランド

ナイキ

○状態

写真参照 ジップの先にわずかなかけあり。

その他コンディションの良い良品になります。

○サイズ

L

○カラー

ダークグリーン ネイビー ホワイト

○肩幅 ー

身幅 約70センチ

着丈 約68センチ

袖丈 首元から約78センチ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

