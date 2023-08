●ご覧いただきありがとうございます。

初版オビ付きあり 真島ヒロ先生 漫画コミック 合計 109冊セット

コレクションで収集していましたが断捨離のため出品致します。

●保管用にしていたため新品未使用品ですが神経質の方はご遠慮ください。

写真にて状態の確認のうえ購入お願い致します。

●バラ売りは不可とさせて頂きます。

●基本的に絶版の貴重なもののため現状値下げは考えておりません。

相場の変動で値上げする場合もございます。

● すり替え防止のため返品は不可とさせて頂きます。

●喫煙者・ペット共になし。

「闇の国々」

Schuiten François

定価: ¥ 4000

「闇の国々Ⅱ」

Schuiten François

定価: ¥3800

「闇の国々Ⅲ」

Schuiten François

定価: ¥3800

「闇の国々Ⅳ」

Schuiten François

定価: ¥4000

#SchuitenFrançois #Schuiten_François #本 #コミック/コミック

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

