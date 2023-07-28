【限定特価】 ヴィンテージ　テーラードジャケット テーラードジャケット

説明不要の格好良過ぎるジャケットです。
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袖が若干フレアしている為ゆとりがありますが、
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肩幅はジャストで着用出来ると思います(44cm)
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ウエストがシェイプされているので着用時のシルエットが非常に綺麗です。
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ポケット周辺等、主張し過ぎないデザインが素敵です。飽きずに着用出来ると思います。
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【新品◆定価40700円】タビタス×TIMONE ストレッチ ジャケット 濃紺L
下北沢のcakaにて去年購入致しました。
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時期的にも今から活躍出来るアイテムです。
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季節感···春、秋、冬
ポールスミスコレクション テーラードジャケット
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ニードルス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
説明不要の格好良過ぎるジャケットです。袖が若干フレアしている為ゆとりがありますが、肩幅はジャストで着用出来ると思います(44cm)ウエストがシェイプされているので着用時のシルエットが非常に綺麗です。ポケット周辺等、主張し過ぎないデザインが素敵です。飽きずに着用出来ると思います。下北沢のcakaにて去年購入致しました。時期的にも今から活躍出来るアイテムです。zondagotsu高円寺sullencaka 下北沢lead 広島BAUUtah 古着goat 京都noillissue 学芸大学three 三軒茶屋11747391okinimesmamani okinimesumamani king sizewhite stagエルカジョンノイルshararenyairuse0.14haoorfeoroot 原宿lemonteaskrovasullenmecha即興ryo takashimaserenN.HOOLYWOODshoopbudspike下北沢feeetNIRVANA、カートコバーン、vintage、野村訓市、WACKOMRIA、ワコマリア、ニードルス、アンユーズド、UNUSED、テンダーロイン、木村拓哉、エンジニアードガーメンツ、ベルベルジン、Sears、PENDLETON、McGREGOR、SEARS、supreme、oldgap、stussy、00s、90s、80s、90年代、80年代、オーバーサイズ、ビッグサイズ、ビッグシルエット、dairiku、needles、nepenthes、FRAGMENT、フラグメント、Champion、チャンピオン、リバース、NIKE、ナイキ、刺繍ロゴ、銀タグ、adidas、アディダス、BOY、菅田将暉、小松菜奈、野村周平、成田凌、King gnu、キングヌー、常田大希、井口理、あいみょん、在原みゆ紀、ジョーダン、ロッドマン、vintage、ビンテージ、ヴィンテージ、OLD、USED、デッドストック、schott、A.P.C、cavempt、ce、キャブエンプト、シーイー、Ralph Lauren、ラルフローレンなどがお好きな方にもカラー···ブラウンアウター形···シングル季節感···春、秋、冬
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ニードルス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし