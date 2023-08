#vintageselectshop

※値下げ交渉は即決価格をご提示ください。大幅値下げ、取り置き、専用不可。

◆Brand

クレージュ

◆Size(表記)

L

◆Size(実寸)(約 cm)

平置き

肩幅43

着丈62

身幅56

袖丈21.5

◆condition

特に目立ったダメージ等なし。

■ATTENTION 注意事項 ご購入前に

目立つようなシミやダメージ等なるべく細かく記載しておりますが

中古商品の特性上、掲載しきれてない部分もございます。

また、古着特有の経年劣化や臭い等がある場合がございます。

古着をお好きな方にのみお譲りしたいため、新品、お店のような完璧なものが欲しい方はご遠慮ください。未使用品やタグ付きであっても中古品ですのでご理解くださいませ。

気になる方は【ご購入前に】必ずコメントやお写真でご確認、ご了承のうえご購入をお願い致します。

■#vintageselectshop

70s 80s 90s の レトロ な ヴィンテージ ビンテージ vintage 昭和 クラシカル なものから、

ラルフローレン や ラコステ や バーバリー などの インポート アメカジ ファッションなものまで。アディダス ナイキ チャンピオン などの スポーツMIX やステューシー ノースフェイス などの ストリート系 や アウトドア ブランドも充実。アヴィレックス などの アーミー ミリタリー 系も取り入れています。

オーバーサイズ ビッグシルエット ワイドシルエット のものなどユニセックス でご着用頂けるものも!

オススメのデニムは levis リーバイス wrangler ラングラー lee の3大デニムブランドはもちろん shinzone シンゾーン APC アーペーセー などの人気ブランドも充実。 ハイウエスト テーパード ダメージデニム ストレート インディゴ 先染め フレアパンツ など人気の 501 501xx 517 など 人気モデルも!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド クレージュ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

