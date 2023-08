ご覧頂きありがとうございます。

◯商品説明

1940年頃までに作られたストライプ柄のブラウスになります。素材はコットンになります。

◯コンディション:若干の生地の薄汚れはありますが、目立つ程ではありません。第二ボタン横にリペア跡があります。ヴィンテージ古着をご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

◯サイズ表記:-

◯実寸サイズ

着丈:約53cm

身幅:約50cm

肩幅:約37cm

袖丈:約51cm

若干の誤差はご了承お願い致します。

VINTAGE

※こちらの商品はビンテージになります。経年変化をご理解の上ご注文ください。

お色味は、ご使用のモニターやご覧いただいている環境によって異なりますのでご了承ください。

気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

よろしくお願い致します。

