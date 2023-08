╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸

【極美品】HIGH STREETスーツセットアップ シングル2ボタン リネン麻混

この度はご覧いただきありがとうございます。

■ブランド(アイテム説明):

Comme des garcons homme AD1994 90s

Archive vintage コムデギャルソンオム ヴィンテージ 田中オム セットアップ スーツ

コムデギャルソンのアーカイブ品となりますが、その中でもスペシャルなスリーピースとなります。加えてこちらは探している方の多い90年代~2003年まで田中啓一さんがディレクターを務めた通称田中オム時代の一着。

こちらは約30年前の当時品となりますが、ダメージ等見受けられず程度の良いスリーピーススーツです。それぞれにステッチの様な刺繍が施されておりデザイン性が高く、とても特徴的なものとなっております。

中古市場では現在見かけられないとても希少なものと思いますので、この機会に是非如何でしょうか。

■表記サイズ : M

(cm)

○ジャケット

肩幅

身幅

袖丈

着丈

○ベスト

肩幅

身幅

着丈

○パンツ

ウエスト

股上

股下

わたり幅

裾幅

ダブル幅

平置き実寸となります。

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

※記載のない限り、画像内のシャツやネクタイ等の小物は付属いたしません。

■素材 :

写真参照

■カラー :

ブラック、ネイビー系

■状態(コンディション) :

こちらの商品は【A】ランクです

【S】美USED品

【A】若干の使用感あり状態の良いUSED品

【B】使用感あり目立つダメージや大きな汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度な使用感と目立つダメージや汚れあり

【N】新品、未使用、展示品、デッドストック等

■購入先 :

全国大手リサイクルショップ

その他プロフィールページの注意事項をご確認いただき、ご購入をよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コムデギャルソンオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コムデギャルソンオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

