新発売 フェラガモ ラバーシューズ その他

VARAJELLY size 6（23.5）

24日限定タイムセール⏰

color Black

水鳥 下駄 hitete6.5 mizutori s(22.0〜22.5)



GUCCIスリッパ

一度数時間着用

ALTRA アルトラ オリンパス 5 ハイク ミッド ゴアテックス ウィメンズ

本体（アッパーやリボン、爪先）目立ったキズなし。

needles パピヨン総柄スリッポン PVC素材

踵ヒール、少し擦れあり。

CHARLOTTE OLYMPIA エスパドリーユ



フェラガモ ラバーシューズ

梅雨時期、パンプス代わりに着用可能

未使用SUICOKEモックシューズ 24cm



24日限定タイムセール⏰

伸びない（馴染まない）素材のため、日本サイズ23センチくらいの方向けとなります。

水鳥 下駄 hitete6.5 mizutori s(22.0〜22.5)

カラー···ブラック

GUCCIスリッパ

履き口···紐なし

ALTRA アルトラ オリンパス 5 ハイク ミッド ゴアテックス ウィメンズ

ソールヒール形···太ヒール

needles パピヨン総柄スリッポン PVC素材

柄・デザイン···無地

CHARLOTTE OLYMPIA エスパドリーユ

箱、布袋あり

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド フェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

VARAJELLY size 6（23.5）color Black一度数時間着用本体（アッパーやリボン、爪先）目立ったキズなし。踵ヒール、少し擦れあり。梅雨時期、パンプス代わりに着用可能伸びない（馴染まない）素材のため、日本サイズ23センチくらいの方向けとなります。カラー···ブラック履き口···紐なしソールヒール形···太ヒール柄・デザイン···無地箱、布袋あり

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド フェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フェラガモ ラバーシューズ未使用SUICOKEモックシューズ 24cm24日限定タイムセール⏰水鳥 下駄 hitete6.5 mizutori s(22.0〜22.5)GUCCIスリッパALTRA アルトラ オリンパス 5 ハイク ミッド ゴアテックス ウィメンズneedles パピヨン総柄スリッポン PVC素材