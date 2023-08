ヴィンテージのTPCのニューエラキャップです。

ゴルフに詳しくないので、そこまで詳しいことわからないですが、TPCというのは“トーナメント・プレーヤーズ・クラブ”の略称で、 PGAツアーが運営しているゴルフ場らしいです。

何よりニューエラの旧タグでアメリカ製ってのが最高です。

ニューエラでは珍しい形かと思います。

サイズL

中古です。

全体的に使用感あります。

中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。

古着コレクターに人気の希少な90sビンテージアイテムです。

他にも、パタゴニア、ノースフェイス、アディダスジャージ、オールドナイキ、チャンピオン、ステューシー、MLB 、NFL、NBA、ヴィンテージ古着、等のコレクションアイテム等を多数出品してますのでご興味ある方は是非よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

