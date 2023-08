祝開店！大放出セール開催中 極美品　MONTURA モンチュラ　中綿ダウンジャケット　ブラック　FIBRE ダウンジャケット

Y2K テック系 アーカイブ系

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地/ワンポイント

素材(詰め物)···ポリエステル(中綿)

サイズはメンズXL相当

●サイズ:タグ表記 Lサイズ

肩幅 52 cm

身幅 60 cm

着丈 73 cm

袖丈 72.5 cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

汚れ、ほつれ毛玉などはありません。美品ですが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

ビームス BEAMS

ナノ・ユニバース nano・universe

ユナイテッドアローズ UNITED ARROWS

ディーゼル DIESEL

フランシスカ fLAnSisCA

ポロ ラルフローレン POLO RALPH LAUREN

シップス ジェット ブルー SHIPS JET BLUE

ポール・スミス Paul Smith

タケオキクチ TAKEO KIKUCHI

アーバンリサーチ URBAN RESEARCH

バーバリー BURBERRY

トゥモローラン TOMORROWLAND

ラコステ LACOSTE

マークゴンザレス MARK GONZALES

シンプリシテプリュス SIMPLICITE PLUS

バーバリー BURBERRY

ナイキ NIKE

アディダス adidas

アンダーアーマー UNDER ARMOUR

ザ・ノースフェイス THE NORTH FACE

パタゴニア patagonia

STUSSY ステューシー

A BATHING APE ア ベイシング エイプ

X-LARGE エクストララージ

THRASHER スラッシャー

NEIGHBORHOOD ネバーフット

HYDROGEN ハイドロゲン

Subciety サブサエティ

PHENOMENON フェノメノン

Ronherman ロンハーマン

graniph グラニフ

WEGO ウィゴー6

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド モンチュラ 商品の状態 未使用に近い

