【名入れ無料】 タマキニイメでZengo 1 ネイビー デニムパンツ デニム/ジーンズ

プロフィールを読まれ画像を確認お願いいたします。

melt the lady denim 6 meltthelady



さと様専用★rag & bone★裾ZIPスキニーデニム ジーンズ白

ブルのパンツが、増えてしまって、こちらのパンツを、きれいな時に出品さて頂きました。

AGデニムタグ付き新品高級デニム3本まとめ売り



【YANUK×金子綾×藤原裕】ハイライズデニム Worn Ecru ヤヌーク

糸の出ているところ、糸のほつれみたいなところがありますが、初めからありました。

ドルチェ&ガッバーナ ダメージデニム サイズ46



RE/DONE リダン Levi's リーバイス デニム plage プラージュ

使用感ありますを、購入させて頂きました。

[新品] YANUK ANNET Really Light 22



【Ungrid】新品 クラッシュストレートデニムパンツ S ダメージ加工 夏

私は、試着のみです。

新品 デニムファティーグパンツlimiteditem



H979 アングリッドUngrid ネップフレアデニム

上着も、レトロモダンな感じで素敵ですよ。

COTTON LINEN WIDE STRAIGHT moussy デニム



ANINE BING アニンビン GAVIN JEAN 36

もし、不用でしたら、言ってください。

khaite vivien ジーンズ 26



COACH デニムパンツ

画像を見られ、プロフィールを読まれ、納得され購入を、お願いいたします。

新品未使用 タグ付き SNIDEL ウエストデザインパンツ デニム フレア



R13ワイドデニム ブラック サイズ26

試着、手にに取って商品を見たりすることができませんので

りーみー様専用出品

少しでも不安がありましたら、購入を、おすすめできません。

【美品】ジョーズジーンズ スキニーデニム 27インチ ストレッチ ミドルライズ



30s〜 Vintage Denim Pants デニムパンツ30年代

着丈約77センチ

新品未使用タグ付SERGE de bleu bibliok

サイズは、素人が測っております。

【ほぼ新品未使用】MM6 Maison Margiela ヘリンボーンデニム

誤差等があります。

AG THE PRIMA Cigarette Leg サイズ23

理解のある方よろしくお願いいたします。

【リルアンビション】クロスデニムワイドパンツ



nokcha デニム セットアップ

ペットがおります、神経質、アレルギー等がある方は、申し訳ございませんが、購入を、控えて頂きたくよろしくお願いいたします。

COTTON LINEN 90S STRAIGHT



soduk デニムパンツ 20SS

しっかりと確認させて頂いておりますが、毛等が付着しておりましたら、申し訳ございません。

アン様専用 スウェットリブゴムデニムINDIMARK デニムPASSIONE



【HYSTERIC GLAMOUR】♥ ファックベア ダメージ加工デニムパンツ



ワイドデニムパンツ

自宅保管品に、理解のあるよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド タマキニイメ 商品の状態 やや傷や汚れあり

