全国完売・超入手困難~!とてもレアシューズとなりました!参考価格¥20,900(税込)ぎりぎり価格の為、お値引きはできません。12X12コレクションの第8弾のCA805 X Bears スニーカー高級感ありのALLスエード&足首周りのファーが特徴でめっちゃ可愛いです~(^^♪<<お願い>>即購入はご遠慮ください!!他でも出品しておりますので、時間差売り切れ御座います。※ご購入ご希望の方は、コメント下さい。ご専用ページお作り致します。<<発送>>※お箱はありません※コンパクト簡易包装の 発送ご了承下さい。 全国完売✨入手困難✨激レア✨12X12コレクション展示品✨UGG✨CA805 X Bears✨WHITE BEARアグ CA805 X ベアーズ ホワイト ベアー厚底ファースニーカー★カラー WHITE グレーがかったオフホワイト?★素材 牛革、羊革、天然ファー他★メンズサイズ US6 24cm ALLジェンダー<<おおよそのサイズ感>>こちらメンズサイズです。レディース・普段スニーカー24cm普通幅は、素足・薄手アンクルソックス履きで、ちょうど良かったです⇒写真1023.5ソックス履き~24cm素足・薄手アンクルソックス履きという感じでしょうか?足の形個人差ありますので、あくまでもご参考に。。。微妙なサイズ調節は、ソックスでお願い致します。UGG® 12X12のモデルのひとつ、CA805 x Bears。スタイリッシュかつ快適なシルエットの中に冒険心を詰め込んだ厚底ラバーアウトソールとさりげないレザーオーバーレイが特徴で、落ち着いた3タイプのカラー展開。その柔らかい毛皮からインスピレーションを得て、トスカーナシープスキンやスエード、カウヘアーなどを遊び心のあるアクセントとして使用。1日中履いても快適なクッション性を誇るTreadlite by UGG™スポーツ系アウトソールを組み合わせた、ファッション性と機能性を兼ね備えた商品です。足長効果も抜群!<<ご注意>>展示品・未使用・試着ありのお品です。と~ても綺麗な状態ですが、素人個人保管です。うす汚れ・小キズ・細かなスレあると思います。細かい所 気になる神経質な方のご購入ご遠慮下さい。以上 ご理解ご承諾の上ご購入下さい!

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アグ 商品の状態 未使用に近い

