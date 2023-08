FURLA(フルラ)の

上品なツートンカラーを使用した

巾着型のバッグ❗️

10枚目画像のように

開け口がドローストリング仕様になっており、

巾着をしぼることで荷物を目隠しして使えます♪

ショルダーストラップの長さを調節することで、肩掛けやクロスボディにも対応。

未使用品のようですが

一部軽微な汚れがあります。

5.6,7枚目画像、少し汚れやしわがありますが

目立ちませんが

ご了承お願いします。

休日のカジュアルな装いに可愛らしいアクセントを添えるアイテムです♪

●カラー:CHALK DESERT h

●サイズ:約横20cm×縦21.5cm×幅12cm

ショルダーの長さ:約107-125cm(斜めがけ可)、ピッチ幅:3cm

重量:約400g

●素材:レザー

●開閉種別:ドローストリング

●内部様式:オープンポケット×1

●購入先 こちらは正規品しか取り扱っていないブランド買取店から今年に購入したものであり、 プロの鑑定士によって、真贋鑑定済になります◎ ご安心くださいませ。

●付属品 なし

#FURLA

#フルラ

#ショルダーバッグ

#巾着

#コスタンザ

#白

#ブラウン

#バッグ

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

FURLA(フルラ)のショルダーバッグです♪上品なツートンカラーを使用した巾着型のバッグ❗️10枚目画像のように開け口がドローストリング仕様になっており、巾着をしぼることで荷物を目隠しして使えます♪ショルダーストラップの長さを調節することで、肩掛けやクロスボディにも対応。未使用品のようですが一部軽微な汚れがあります。5.6,7枚目画像、少し汚れやしわがありますが目立ちませんがご了承お願いします。休日のカジュアルな装いに可愛らしいアクセントを添えるアイテムです♪●カラー:CHALK DESERT h●サイズ:約横20cm×縦21.5cm×幅12cmショルダーの長さ:約107-125cm(斜めがけ可)、ピッチ幅:3cm重量:約400g●素材:レザー●開閉種別:ドローストリング●内部様式:オープンポケット×1●購入先 こちらは正規品しか取り扱っていないブランド買取店から今年に購入したものであり、 プロの鑑定士によって、真贋鑑定済になります◎ ご安心くださいませ。●付属品 なし#FURLA#フルラ#ショルダーバッグ#巾着#コスタンザ#白#ブラウン#バッグ

