arcのパーセクコート。(≒シェルジャケット?)

GORE-TEXで完全防水なので、

雨の日にがしがし着ていただけます。

仕事用にもカジュアルにも:)

フロントジッパーの最下部留め具がありません。

(画像4枚目)

前チャックを閉めても、外れやすい状態です。

以下、公式サイトより引用

•N80p-X GORE-TEX® Fabric with 3L lo-loft soft shell construction

防水透湿GORE-TEX®ソフトシェルを使用したロングコート。

秋から春先までのシーズン対応の適度な保温性を持ち裏は起毛されています。

トレンドのやや長めの腿丈で中に着たジャケットの裾をしっかりカバーします。

ビジネススタイルからカジュアルユースまで活躍する機能的でスタイリッシュなコートです。

腕やフードの立体裁断、細かな縫製、シームテープ、裾のシーム処理などアルパインシェルと同様の製造工程で作られアークテリクスならではのハイクオリティな1枚です。

カラー···グリーン、カーキ

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

