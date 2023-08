■商品状態

・Aランク

型崩れや大きな汚れ傷がなく、非常に綺麗な商品です。

状態も良く、極美品での出品になります。

■商品紹介

★ 太陽

★ プロレスラー

★ 2020SS 春夏

★ 希少なLサイズ

などなど本商品の良いところが多くあり、

即完売の可能性大!最後の1点になりますので、

お買い求めの際はお早めにご検討下さい。

■カラー

ホワイト

白

※写真1枚目が現物に色味が最も近いです。

■素材

写真のご確認宜しくお願い致します。

■サイズ(約)

サイズ表記:L

着丈:74.0㎝

身幅:59.0㎝

肩幅:47.0㎝

袖丈:24.0㎝

■ブランド

WACKOMARIA

ワコマリア

■商品

アロハシャツシャツ

※お花は備品の為、商品ではありません。

■購入元

正規販売店やブランドリユース店などの日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した検査済みの正規品です。

■1点限りの限定商品はこちら

#HITSUJIのシャツ

#HITSUJIの服

#HITSUJIの出品商品

今回お買い求め頂いた商品と合わせる、バッグや小物、アクセサリー、ウォレット、財布なども出品しておりますのでご覧下さい。

■購入について

・即購入、OKです。

・深夜早朝の購入、OKです。

・お時間を気になさらず

ご購入宜しくお願い致します。

■発送方法

・発送時間については基本24時間以内の

発送を致します。

・クロネコヤマトを基本使用します。

■ペット、喫煙について

・ペットの飼育しておりません。

・喫煙をしておりません。

また、同居家族内にも喫煙者おりません。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワコマリア 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワコマリア 商品の状態 未使用に近い

