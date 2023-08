【状態】

【状態】◎新品未使用(未開封)【サイズ】◎M【カラー】◎ネイビー【商品説明】◎シンプルなデザインが上質感を際立たせるスイムショーツ。解放的なリゾートシーンの中に於いても唯一無二の存在感を発揮する、スタイリッシュでラグジュリームード漂う一枚です。ストレスフリーなはき心地が楽しめるギャザーゴムのウエストには、サイズ感の調節が可能なドローコードをプラス。ロゴモチーフが映える引き手が付属したサイドジップポケットのファスナーもポイント。細部にもさりげないこだわりを散りばめることで、品質の良さを実感させる仕上がりに。機能性とデザイン性を兼ね備えた作りこそ、「サッカーとファッションの融合」をコンセプトとして掲げるブランドならでは。あえて主張し過ぎないシンプルなデザインが魅力の、ワンランク上のスイムウェアです。 【定価】¥18,000【その他】◎いいね、コメントする前にプロフ確認お願いします。※購入希望意思のある方のみいいねして下さい。また、他にもBALR商品を数多く出品していますので興味ある方は覗いて見て下さい。 #BALR #ボーラー

