【高い素材】 ☆4　レア物　nudie jeans LAB TIM W30/L32 デニム/ジーンズ

⚠️即決価格 値下げ不可

9090Ｎロゴカラーデニム



Levi’s 150周年 1901 501xx W32 L34

レア物 限定完売品

一点モノ 再構築 ドッキング Y2K リメイク フレアデニム ペイント



vintage 2007 phenomenon docking denim

NJ2683

リーバイス 150 周年 記念 バナー プリント リミテッド LIMITED

LAB TIM

JOKER W38 バギーパンツ ペインター デニム 極太 ワイド 刺繍 B系

NUDIE LAB24

ATTACHMENT クランチ デニム パンツ アタッチメント カズユキクマガイ

100% COTTON

JAPAN BLUE JEANS リペア加工ストレッチデニム！日本製！W30



Levis201 サイズ29

LAB高級ラインによる

BALMAIN バルマン ユーズド加工 ビンテージ デニムパンツ 30inch

ユーズド加工

PT TORINO DENIM ピーティー トリノ デニム ROOK

ダメージ加工

denim tears Levi's 501 black W34 L32

ペイント加工

90s リーバイス501 ブラック カナダ製



90s Levi's 501xx リーバイス 古着 ダブルエックス 90年代

W30/L32

UNIONSLACK 501 Traditional Weatherwear

平置き実寸

テンダーロイン デニムTENDERLOIN キムタク T-RIDERS-E 34

ウエスト 39.5㎝

ダイリク DAIRIKU 20SS デニム サンセットオレンジ スタプレ

股下 82㎝

【貴重】アルマーニのジーンズ

裾幅 18㎝

マーブルズ F.Yutaka × Marbles 大戦デニムパンツ 35インチ

＊多少の誤差はご容赦くださいませ

モーリス専用



YARDSALE(ヤードセール) RIPPER JEANS DENIM

ユーズド(古着)であることをご理解のうえ

US買い付け商品waimeaプリントスキニーデニム

ご購入はご自身の判断でお願いいたします

風格◎ リーバイス Levi's デニム 501 ブラック 90s アメリカ製



リーバイス シルバータブ 90s

ご購入後のクレーム、返品、返金には対応できませんので、ご了承くださいませ

ワイプロジェクト y project ワイプロ ウエスタン カウボーイ



【超美品】☆グラッドハンド×フルカウント：コラボ デニム GH1111VF

簡易包装にて発送させていただきま

Dior homme ディオールオム インディゴ デニム 28 エディ期

タタミジワ、折り目等が付きます

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヌーディージーンズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⚠️即決価格 値下げ不可レア物 限定完売品NJ2683LAB TIMNUDIE LAB24100% COTTONLAB高級ラインによるユーズド加工ダメージ加工ペイント加工W30/L32平置き実寸ウエスト 39.5㎝股下 82㎝裾幅 18㎝＊多少の誤差はご容赦くださいませユーズド(古着)であることをご理解のうえご購入はご自身の判断でお願いいたしますご購入後のクレーム、返品、返金には対応できませんので、ご了承くださいませ簡易包装にて発送させていただきまタタミジワ、折り目等が付きます

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヌーディージーンズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

EVISU 初期 YAMANE 大黒 ビックカモメ ビックペイント 32×33ciota 5ポケットデニム W2970'sリーバイス501 66前期 ビンテージ 穴ホールアート クラッシュ芸術kapital スタッズ コーデュロイパンツ