【高い素材】 ☆4　レア物　nudie jeans LAB TIM W30/L32 デニム/ジーンズ

⚠️即決価格 値下げ不可
9090Ｎロゴカラーデニム
Levi’s 150周年 1901 501xx W32 L34
レア物 限定完売品
一点モノ 再構築 ドッキング Y2K リメイク フレアデニム ペイント
vintage 2007 phenomenon docking denim
NJ2683
リーバイス 150 周年 記念 バナー プリント リミテッド LIMITED
LAB TIM
JOKER W38 バギーパンツ ペインター デニム 極太 ワイド 刺繍 B系
NUDIE LAB24
ATTACHMENT クランチ デニム パンツ アタッチメント カズユキクマガイ
100% COTTON
JAPAN BLUE JEANS リペア加工ストレッチデニム！日本製！W30
Levis201 サイズ29
LAB高級ラインによる
BALMAIN バルマン ユーズド加工 ビンテージ デニムパンツ 30inch
ユーズド加工
PT TORINO DENIM ピーティー トリノ デニム ROOK
ダメージ加工
denim tears Levi's 501 black W34 L32
ペイント加工
90s リーバイス501 ブラック カナダ製
90s Levi's 501xx リーバイス 古着 ダブルエックス 90年代
W30/L32
UNIONSLACK 501 Traditional Weatherwear
平置き実寸
テンダーロイン デニムTENDERLOIN キムタク T-RIDERS-E 34
ウエスト 39.5㎝
ダイリク DAIRIKU 20SS デニム サンセットオレンジ スタプレ
股下 82㎝
【貴重】アルマーニのジーンズ
裾幅 18㎝
マーブルズ F.Yutaka × Marbles 大戦デニムパンツ 35インチ
＊多少の誤差はご容赦くださいませ
モーリス専用
YARDSALE(ヤードセール) RIPPER JEANS DENIM
ユーズド(古着)であることをご理解のうえ
US買い付け商品waimeaプリントスキニーデニム
ご購入はご自身の判断でお願いいたします
風格◎ リーバイス Levi's デニム 501 ブラック 90s アメリカ製
リーバイス シルバータブ 90s
ご購入後のクレーム、返品、返金には対応できませんので、ご了承くださいませ
ワイプロジェクト y project ワイプロ ウエスタン カウボーイ
【超美品】☆グラッドハンド×フルカウント：コラボ デニム GH1111VF
簡易包装にて発送させていただきま
Dior homme ディオールオム インディゴ デニム 28 エディ期
タタミジワ、折り目等が付きます
EVISU 初期 YAMANE 大黒 ビックカモメ ビックペイント 32×33
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ヌーディージーンズ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
ciota 5ポケットデニム W29
70'sリーバイス501 66前期 ビンテージ 穴ホールアート クラッシュ芸術
kapital スタッズ コーデュロイパンツ
⚠️即決価格 値下げ不可レア物 限定完売品NJ2683LAB TIMNUDIE LAB24100% COTTONLAB高級ラインによるユーズド加工ダメージ加工ペイント加工W30/L32平置き実寸ウエスト 39.5㎝股下 82㎝裾幅 18㎝＊多少の誤差はご容赦くださいませユーズド(古着)であることをご理解のうえご購入はご自身の判断でお願いいたしますご購入後のクレーム、返品、返金には対応できませんので、ご了承くださいませ簡易包装にて発送させていただきまタタミジワ、折り目等が付きます
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ヌーディージーンズ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし