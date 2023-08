専用品です。

状態

・目立つ傷などはなく概ねキレイです。画面にも焼け付きや変色、縦線などはありません。

・メーカー純正品画面保護フィルムを貼り付けております。指紋認証も問題なく使用できます。

・画面の反応、カメラ、スピーカー、各種端子、通信機能などの不良は特にありませんでした。

その他備考

IMEI→ 353330110429119

利用制限→○

Androidバージョン→Android 13 One UI5.0

素人検品のため、見落としている箇所などあるかもしれませんが、その点ご了承ください。また写真に映り込まない小さな傷、汚れがある可能性があります。上記2点を理由とした返品は基本的にお受けしていません。また、付属品の状態についても保証いたしかねます。神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 ブランド サムスン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

